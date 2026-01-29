Erzurum'da 340 Polis Sigarayı Bıraktı - Son Dakika
Erzurum'da 340 Polis Sigarayı Bıraktı

29.01.2026 16:32
Erzurum'da 'Hayata Yeniden Merhaba Projesi' ile 340 polis sigarayı bıraktı. Proje yaygınlaştırılacak.

Erzurum'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hayata Yeniden Merhaba Projesi" kapsamında 340 polis sigarayı bıraktı.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 2026'nın kamu yatırımları açısından bereketli olmasını temenni ettiğini söyledi.

Kentte, 2026 için kamu kurum ve kuruluşlarına ait 803 yatırım projesinin mevcut olduğunu bildiren Çiftçi, "Bunların toplam proje tutarı yaklaşık 123 milyar 500 milyon. 2025 harcama oranlarında nakdi gerçekleşmenin yüzde 85 oranına tekabül ettiğini görüyoruz. İlimizde 803 kamu yatırım projesinin 360'ı tamamlanmış, 328'i devam ediyor, 86'sı ihale aşamasına gelmiş, 26'sına henüz başlanmamış ve 3'ü de tasfiye aşamasındadır." diye konuştu.

"Bütün kamu ve kuruluşlarına yaygınlaştırmayı düşünüyoruz"

Çiftçi, "Hayata Yeniden Merhaba Projesi"yle ilgili de "İl Emniyet Müdürlüğümüzün sigara bırakmayla ilgili güzel bir çalışmaları var. Bu çalışmayı ilimiz genelinde bütün kamu ve kuruluşlarına yaygınlaştırmayı düşünüyoruz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, projeyle ilgili yaptığı sunumda, Vali Çiftçi'nin talimatıyla yürüttükleri projelerden birisinin "Hayata Yeniden Merhaba Projesi" olduğunu belirtti.

Projeyi 5 aşamada hayata geçirdiklerini anlatan Karaburun, "Sorunu tespit ettik, emniyet birimlerinde görev yapan personelin ne kadarının sigara içtiğini, bunu nasıl azaltabileceğimizi, bağımlılıkla mücadele konusunda ne yapabileceğimizi, yöntem tespit yaptıktan sonra yöntemi uygulama adımları, hangi personel üzerinde bunu hedef alacağımızı ve sonuçtaki hedeflerimizi tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakan personel yeniden başlamasın diye takip edilecek

Karaburun, hangi birimde ne kadar bağımlı personel olduğunu tespit ettiğini aktararak, şunları dile getirdi:

"Daha sonra sigara bırakma konusunda farkındalık oluşturmak istedik ve bırakmaya gönüllü personelin desteklenmesi için neler yapılabilir diye çalışma yürüttük. İlimizdeki toplam personelin yüzde 49'u olan 1493 kişinin sigara kullanmadığı, yüzde 51'i olan 1547 kişinin sigara bağımlısı olduğunu anketle tespit ettik ve 13 Kasım 2025'te projeye start vermiş olduk. İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay ve Allen Carr temsilcileriyle görüştük. Anketle, personelin günlük ne kadar sigara kullandığı ve ne kadar zamandır bağımlılığı sürdürdüklerini tespit ettik.

10 yıl ve üzeri sigara kullanan ve bağımlı olan 612 kişiden 121'inin sigarayı bırakma konusunda yardım almayı düşünmeleri bizi gayretlendirdi. Toplamda 241 personelimiz bu konuda destek arayışı içinde olduğunu söyledi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda destek isteyen 241 personelin yüzde 71'i olan 170 personelimiz bugün itibarıyla sigarayı bıraktığını ifade ettiler. Sigara içen personelimizin de yüzde 11'i olan 170 kişi sigarayı bırakmış oldu. Biz burada aile bireylerini de işin içine kattık."

Sigarayı bırakan personeli yeniden başlamasın diye takip edeceklerini belirten Karaburun, bağımlılıkla mücadele konusunda bir farkındalık hareketi başlattıklarını kaydetti.

Toplantıda, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, İletişim Bölge Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sunum yaptı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
