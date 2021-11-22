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Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

22.11.2021 11:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesinde geçen hafta cuma günü 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ifade ederek, bu depremin ardından aynı ilçede 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini hatırlattı.

Söz konusu ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini anlatan Memiş, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

Memiş, kendisinin de Köprüköy'e hareket ettiğini anlatarak, "Köprüköy'de daha önceki depremde hasar gören tüm binaları tahliye etmiştik. Vatandaşlarımızı çadırlara, konteynerlere yerleştirmiştik. Ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri almıştı. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır, son sarsıntı nedeniyle vatandaşlarımızın olası tüm ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadesini kullandı.

Vali Memiş, Köprüköy'de hasar tespit çalışmalarının ve ekiplerin tedbirlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Köprüköy, Erzurum, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika


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