Son Dakika Haberleri: Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu
Son Dakika Güncel Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu - Son Dakika

Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu

6 saat önce

ERZURUM kent merkezinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10,4 dereceye kadar düşünce, kent merkezindeki ağaçlar kırağı tuttu.

Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu, System.String[]

ERZURUM kent merkezinde dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10,4 dereceye kadar düşünce, kent merkezindeki ağaçlar kırağı tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ilçesinde 17,2, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 16, Ardahan 13, Kars 10,5, Erzurum  kent merkezi 10,4, Ağrı 6, Iğdır 2,3 ve Erzincan'da 1,4'ü gösterdi.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar, büst ve heykeller kırağı tuttu, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. Açık hava stüdyosuna dönüşen Atatürk Üniversitesi kampüsünde de öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi. Ayrıca bazı iş yeri ve otomobillerin camları buz tuttu.

Bu arada, dün gece ve sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.


Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Nobel ödülü verilirse almam
12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:44:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]