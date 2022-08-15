Apartmandan 15 çift ayakkabı çalan hırsızlar, aynı apartmandan çaldıkları bisikletlerle kaçtılar - Son Dakika
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Apartmandan 15 çift ayakkabı çalan hırsızlar, aynı apartmandan çaldıkları bisikletlerle kaçtılar

15.08.2022 01:15
Apartmandan 15 çift ayakkabı çalan hırsızlar, aynı apartmandan çaldıkları bisikletlerle kaçtılar

Erzurum'da bir apartmandan 15 çift ayakkabı çalan iki hırsız, yine aynı apartmandan çaldıkları iki bisikletle kayıplara karıştı.

Erzurum'da bir apartmandan 15 çift ayakkabı çalan iki hırsız, yine aynı apartmandan çaldıkları iki bisikletle kayıplara karıştı. Ayakkabı hırsızları, apartmanın güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, 12 Ağustos günü gece 02.27 sıralarında Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı apartmana giren iki hırsız, katlarda ki toplamda 15 çift ayakkabıyı çaldı. Hırsızlar çaldıkları ayakkabıları kovada biriktirmeye başladı. Apartmanda çalacak başka ayakkabı bulamayan iki hırsız, bu sefer apartman önünde bulunan iki bisikleti çalarak ayakkabıları da alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sabah kalktıklarında evlerinin önünde ayakkabılarının ve bisikletlerinin olmadığını gören apartman sakinleri hemen apartmanın güvenlik kameralarına baktılar. Gördükleri karşısında şaşkına dönen apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartmandan 15 çift ayakkabı çalan hırsızlar, aynı apartmandan çaldıkları bisikletlerle kaçtılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apartmandan 15 çift ayakkabı çalan hırsızlar, aynı apartmandan çaldıkları bisikletlerle kaçtılar - Son Dakika
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