Erzurum'da cirit sporcularının karlı zeminde atlarıyla gösterileri ilgi çekti - Son Dakika

Erzurum'da ata sporu cirit oyuncuları atları ile karlı zeminde gösteri yaptı.

Türklerin en büyük tören ve spor oyunu olarak kabul edilen, daha sonra Osmanlı Türklerinin savaş oyunu olan cirit, sporcular tarafından Yakutiye ilçesindeki Dadaşköy Mahallesi'ndeki bir alanda oynandı.

Gösteriyi izlemeye gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, mahalle girişinde cirit ekibince at üzerinde Türk bayraklarıyla karşılandı.

Atlı kızağı sürerek gösterinin yapıldığı alana geçen Memiş, kar üzerinde cirit oynayan sporcuların mücadelesini izledi.

Sporcuların karlı zemindeki cirit oyunu çevredekilerden de ilgi gördü.

Oyunun ardından çiftçileri ziyaret eden Memiş, besi çiftliklerini gezerek besicilerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Okay Memiş, çiftçilere önemli desteklerin verildiğini anımsattı.

Memiş, Erzurum'un önemli bir mera alanı olduğuna işaret ederek, "Erzurum 81 vilayetten en fazla meraya sahip bir ilimiz. İyi bir ressam, beste yapan sanatçı ne kadar iyi ise çiftçilik yapan arkadaşlarımızı da o kadar iyi bir sanatçı olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu vurgulayan Memiş, şunları belirtti:

"Bakanlık haricinde Valilik olarak 5 bin çiftçimize yem stoku sağladık. Bakanlık ve Valiliğimizin çiftçilerimize çok ciddi destekleri var çünkü kış şartlarında hayvanlar dışarı çıkamıyor bu yüzden yem dağıtıyoruz. Dağıttığımız bu yemleri eken çiftçilerimiz hasat zamanı biçerek hayvanlarına yem olarak veriyor. Çiftçinin en büyük sıkıntısı yem maliyeti. Bizim yaptığımız bu uygulamada maliyeti ciddi oranda düşürmüş oluyoruz."

Memiş, söz konusu yardımların devam edeceğini ifade ederek, "Bu desteklerimiz 2020 yılında da devam edecek. Büyükbaş hayvan sayısı bir yıl içinde 730 binde 890 bine ulaştı. İnşallah 2020 yılında bir milyon hedefine rahatça ulaşacağız. Sektörün birtakım sıkıntıları var bunları da biliyoruz ama bizim amacımız hayvancılıkla uğraşan insanlara destek olmak. 82 milyon insanın sağlıklı ve kaliteli beslenmesine Erzurum olarak desteklemeye gayret ediyoruz." diye konuştu.