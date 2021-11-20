Erzurum'da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği (2) - Son Dakika

BAKAN GÜL, DEPREM BÖLGESİNDE

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da deprem bölgesini ziyaret etti. Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte helikopterle Topçu Mahallesi'ne gelen Bakan Gül, depremzedelerle görüştü. Yaraların kısa sürede sarılacağını belirten Gül, gerekenlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi. Bakan Gül, Topçu Mahallesi'nde hasar gören evlerde de incelemelerde bulunduktan sonra kurulan çadırları gezdi.

Topçu Mahallesi'nde inceleme sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Gül, Erzurumlulara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Can kaybı olmadığını belirten Bakan Gül, "İlk dakikadan itibaren hükümetimiz, devletimiz seferber oldu. Valiliğimiz, AFAD 'ımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, Büyükşehir Belediyesi ihtiyaçları tespit etmek üzere seferber oldu. Az önce vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını ilettim. Sabaha kadar tüm ekiplerimiz canla başla çalıştılar. Çadırlar kuruldu, hasarlar tespit edildi. Felaket sonrasında hasar tespit edilerek zararlar giderilecek. Çok şükür can kaybı yok. Bir vatandaşımız gözlem altında, onun da durumu iyi. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeden bu depremden etkilenenlere gereği yapılacak. Erzurum'a geçmiş olsun, Allah ülkemizi her türlü afet ve felakettin korusun. Çok şükür endişe edilecek durum yok hasar tespitleri bugün netleştirilecek" diye konuştu.

Bakan Gül ve beraberindekiler, daha sonra depremden etkilenen diğer köylere gitti.