Erzurum'da Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin öncülüğünde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden 11 paydaş üniversitenin katılımıyla 08-09 Mart 2019 tarihlerinde Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde Doğu Anadolu Kariyer Fuarı düzenlenecek.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı hakkında ETÜ KARPAM Müdür Yardımcısı Dr. Merve Yıldırım, bilgi verdi.



Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin talimatıyla ülkemizde üniversitelerin kariyer merkezleri olacak şekilde bölgeler oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Bölgesel Kariyer Etkinliği toplantısında 8 üniversite "Kariyer Merkezi Bölge Temsilci Üniversitesi" olarak bölgelerindeki diğer üniversitelerle ortak kariyer etkinliği yapmaları için seçilmiştir. Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak biz de "2019 Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" için Temsilci Üniversite olarak görevlendirilmiş bulunmaktayız.



Kariyer Fuarlarının amacı çeşitli sektörlerden firmalarla üniversite öğrencilerini bir araya getirmektir. Bu fuarlar, öğrencilerimizin henüz eğitimleri devam ediyorken mezun olduklarında is başvurusu yapacakları firmaları önceden tanımalarına imkan sağladığı gibi onlara staj ve is imkanı yaratma konusunda da önemli birer fırsattır. Fuarımız 8-9 Mart 2019 tarihinde Tüyap Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleşecektir." diye konuştu.



Doğu Anadolu Kariyer Fuarı hakkında ETÜ KARPAM Müdür Yardımcısı Dr. Merve Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bir müdür, iki müdür yardımcısı ve bir kariyer merkezi uzmanından oluşan dört kişilik çekirdek bir kadromuz var. Ancak, fuar hazırlığı süresince üniversitemizin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğümüz ve Bilgi İşlem birimimiz de dahil pek çok biriminden destek alıyoruz.



Öncelikle, firmaların insan kaynakları departmanlarına veya üst düzey yöneticilerine davet mektubumuzu içeren e-mailler gönderdik. Bu şekilde onlara tanıtım dosyamızı ve fuarla ilgili tüm detayları iletmiş olduk. Ardından firmalarla birebir telefon görüşmeleri de gerçekleştirdik ve iştiraklerinin önemi konusunda bilgilendirdik.



Fuar için oluşturduğumuz web sitesinde öğrencilerimiz ve ziyaretçilerimiz için kayıt formları oluşturduk. Aynı zamanda üniversitemizin ve kariyer merkezimin web sitelerinden de fuarımızın tanıtımını yapan haberler paylaşıldı. Şu anda şehrimizin belirli bölgelerinde billboardlarda fuarımızın tanıtımı yapılıyor. Yakın zamanda fuar merkezinde de tanıtım afişleri asılmaya başlanacak. Bunun yanı sıra paydaş üniversitelerimiz de kendi web siteleri ve mail ağları vasıtasıyla fuarı öğrencilerine ve şehirlerindeki firmalara duyurdular. Afişlerimiz basımdan çıktığında okulumuzun içinde ve diğer paydaş üniversitelerimizde de tanıtım materyallerimizi paylaşıyor olacağız.



Doğu Anadolu Bölgesi'nden organizasyon paydaşımız olan Atatürk Üniversitesi de dahil toplam 11 üniversite ile fuara hazırlık surecinde sürekli iletişim halindeyiz. Kendi aramızda kurduğumuz bir haber ağı var. Bu sayede fuarın çevre illerde tanıtımından paydaş üniversitelerin fuara getirecekleri öğrenci ve kulüplere kadar her detayı görüşüp kararlaştırabiliyoruz. Ayni zamanda paydaş üniversitelerimizle iki kez telekonferans bağlantısı gerçekleştirdik ve fuarla ilgili gelişmeleri paylaştık. İkinci toplantımıza bazı üniversitelerin kariyer merkezi yetkilileri bizzat iştirak etti.



Fuarda gönüllü öğrencilerimiz görev alacaklar. Bunun için öncelikle web sitemizde gönüllü öğrenci kayıt formu oluşturduk. Oldukça fazla sayıda öğrencimiz fuarda görev alabilmek için başvuru yaptı. Aynı zamanda kendi üniversitemizden ve Atatürk Üniversitesi'nden öğrencilerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik ve gönüllü öğrencilerimize fuar alanını tanıtmak amacıyla bir sunum yaptık. Şuanda öğrencilerimizin görev dağılımını yapmaktayız. Her birine kendi bölümleriyle ve ilgi alanlarıyla alakalı görevler vermeye özen gösteriyoruz. Öğrencilerimizle de iletişim kurduğumuz ortak bir haberleşme grubumuz var ve bu sayede işleri aksatmadan fuara hazırlık sürecini devam ettiriyoruz.



Öncelikle fuarın fiziksel görünümü ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda daha önce üç boyutlu çizimlerini yaptığımız fuar görsellerini baz alarak katilimci firmaların stantlarını, çay ve mülakat odalarını fuar alanına yerleştiriyoruz. Tabi bir de bu stantların sipariş ve temin süreci var. Fuar alanının elektrik tesisatı ve internet bağlantısı gibi konuların yanında seminer odalarına ve açılış salonuna yerleştirilecek masa, sandalye, projeksiyon cihazı, kürsü, bilgisayar, mikrofon, kamera gibi materyallerin de takibini yapıyoruz. Eş zamanlı olarak fuardaki tanıtım ve afiş çalışmaları da hızla devam ediyor. Aynı zamanda seminer odalarında, açılış ve kapanış panellerinde konuşmacı olarak yer alacak misafirlerimizin programını da oluşturuyoruz. Öğrencilerimize dağıtacağımız promosyon ürünlerimizin tasarımı, temini ve konuşmacı ve panelist misafirlerimize takdim edeceğimiz plaketlerin hazırlanması da organizasyon sürecimizin bir parçasını oluşturuyor. Şuanda fuarın organizasyon süreci kariyer merkezimize Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğümüzün, Bilgi İşlem birimlerimizin ve gönüllü öğrencilerimizin katkılarıyla yoğun şekilde devam ediyor." - ERZURUM

