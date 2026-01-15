Erzurum'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum'da Dondurucu Soğuklar

Erzurum\'da Dondurucu Soğuklar
15.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da kar yağışı sonrası soğuk havalar etkili oldu, cami şadırvanları dondu.

ERZURUM'da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Cami şadırvanları dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışının etkisini kaybettiği kentte başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasını sürdürüyor. Tonlarca karın iş makineleriyle kent dışına taşındığı kent merkezinde etkili olan soğuk havada cami şadırvanları dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. En düşük hava sıcaklığının Aziziye'de eksi 21, Yakutiyede eksi 16,7, Palandeken'de eksi 17,7 ölçüldüğü kent merkezinde otobüs duraklarının camları buzla kaplandı.

Lalapaşa Camii'nin bahçesinde soğuk hava sebebiyle yiyecek bulamayan güvercinlere her gün bir esnaf yiyecek vererek, karınlarını doyuruyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

BÖLGEDE HAVA DURUMU

Bu arada soğuk hava bölgede de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji ölçümlerine göre bölgede il merkezleri ve bazı ilçelerde en düşük hava sıcaklıkları şöyle gerçekleşti:

Ağrı merkez-10,2, Diyadin -11,8, Doğubayazıt -9,4, Eleşkirt -11, Hamur -11,4, Patnos -11,9, Taşlıçay -11,8, Tutak -12,1.

Ardahan merkez -20,7, Damal -19,3, Göle -27,5, Hanak -22,1, Posof -12,9, Çıldır -23,8

Erzincan merkez-10,3, İliç -11,4, Kemah -13,4, Kemaliye -6, Otlukbeli -19,5, Refahiye -17,7, Tercan -15,9, Çayırlı -21,8, Üzümlü -10,9

Erzurum: Aziziye -21, Aşkale -21,7, Horasan -16,9, Hınıs -11,9, İspir -8,7, Karayazı -18,3, Karaçoban -16, Köprüköy -16,7, Narman -13,6, Oltu -11,1, Olur -9,5, Pasinler -20, Pazaryolu -10,5, Tekman -19,3, Tortum -14,6, Uzundere -10,7, Yakutiye -16,7, Çat -19,8, Şenkaya -14,2

Iğdır merkez -2,1, Aralık -2,3, Karakoyunlu -2,3, Tuzluca -6,4

Kars merkez -15,4, Akyaka -16,5, Arpaçay -15,4, Digor -7,4, Kağızman -7,4, Sarıkamış -16,9, Selim -20,2, Susuz -13,9

Muş merkez -9,2, Bulanık -11,8, Hasköy -12,9, Korkut -12,9, Malazgirt -11,9, Varto -14,9.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzurum, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı ''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
Bahanesi inanılmaz En-Nesyri’nin İngiltere’yi istememe sebebi ortaya çıktı Bahanesi inanılmaz! En-Nesyri'nin İngiltere'yi istememe sebebi ortaya çıktı

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:57:59. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.