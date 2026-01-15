Erzurum'da Dondurucu Soğuklar - Son Dakika
Erzurum'da Dondurucu Soğuklar

15.01.2026 13:19
Erzurum'da kar yağışı sonrası donma ve buz oluşumu gözlemlenirken, temizlik çalışmaları sürüyor.

ERZURUM'da kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Cami şadırvanları dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışının etkisini kaybettiği kentte başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasını sürdürüyor. Tonlarca karın iş makineleriyle kent dışına taşındığı kent merkezinde etkili olan soğuk havada cami şadırvanları dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. En düşük hava sıcaklığının Aziziye'de eksi 21, Yakutiyede eksi 16,7, Palandeken'de eksi 17,7 ölçüldüğü kent merkezinde otobüs duraklarının camları buzla kaplandı.

Lalapaşa Camii'nin bahçesinde soğuk hava sebebiyle yiyecek bulamayan güvercinlere her gün bir esnaf yiyecek vererek, karınlarını doyuruyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

BÖLGEDE HAVA DURUMU

Bu arada soğuk hava bölgede de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji ölçümlerine göre bölgede il merkezleri ve bazı ilçelerde en düşük hava sıcaklıkları şöyle gerçekleşti:

Ağrı merkez-10,2, Diyadin -11,8, Doğubayazıt -9,4, Eleşkirt -11, Hamur -11,4, Patnos -11,9, Taşlıçay -11,8, Tutak -12,1.

Ardahan merkez -20,7, Damal -19,3, Göle -27,5, Hanak -22,1, Posof -12,9, Çıldır -23,8

Erzincan merkez-10,3, İliç -11,4, Kemah -13,4, Kemaliye -6, Otlukbeli -19,5, Refahiye -17,7, Tercan -15,9, Çayırlı -21,8, Üzümlü -10,9

Erzurum: Aziziye -21, Aşkale -21,7, Horasan -16,9, Hınıs -11,9, İspir -8,7, Karayazı -18,3, Karaçoban -16, Köprüköy -16,7, Narman -13,6, Oltu -11,1, Olur -9,5, Pasinler -20, Pazaryolu -10,5, Tekman -19,3, Tortum -14,6, Uzundere -10,7, Yakutiye -16,7, Çat -19,8, Şenkaya -14,2

Iğdır merkez -2,1, Aralık -2,3, Karakoyunlu -2,3, Tuzluca -6,4

Kars merkez -15,4, Akyaka -16,5, Arpaçay -15,4, Digor -7,4, Kağızman -7,4, Sarıkamış -16,9, Selim -20,2, Susuz -13,9

Muş merkez -9,2, Bulanık -11,8, Hasköy -12,9, Korkut -12,9, Malazgirt -11,9, Varto -14,9.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ERZURUM,

Kaynak: DHA

