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Erzurum'da ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Erzurum'da ilk ders zili çaldı

06.09.2021 13:32

Erzurum'da ilk ders zili çaldı Bin 252 okulda 146 bin 589 öğrenci ve 11 bin 598 öğretmen için yüz yüze eğitim başladı Erzurum'da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bugün çalınan ilk ders zili ile başladı.

Erzurum'da ilk ders zili çaldı

Bin 252 okulda 146 bin 589 öğrenci ve 11 bin 598 öğretmen için yüz yüze eğitim başladı

ERZURUM - Erzurum'da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı bugün çalınan ilk ders zili ile başladı.

Heyecanlı olarak okullara gelen öğrencilerin zaman zaman okula adapte olmadıklarını kameralara yansırken, Veliler çocuklarını okul bahçesine bıraktıktan sonra okul bahçesine çıkarıldılar. Veliler düzenlenen töreni okul bahçesinin dışından izlediler. Okula gelen öğrenciler arkadaşları birlikte olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Erzurum Aziziye İlçesinde bulunan Ertuğrul Gazi İlkokulunda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılması nedeniyle tören düzenlendi.

Törene Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, öğrenciler katıldı.

Okul öğrencileri açılışa gelen protokole çiçek sundular. Saygı duruşunda bulunuldu öğrenciler hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudular.

2021-2022 Eğitim ve öğretim yılının nedeniyle Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz açılış konuşması yaptı, Kaygusuz konuşmasında "Covit-19 küresel salgını ile birlikte uzun zamandır aramıza giren mesafeleri ortadan kaldırmaya başladığımız şu günlerde, eğitimin ne kadar kıymetli bir ihtiyaç olduğunun bir kez daha farkına varmış olduk. Erzurum'da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 146.568 öğrencimiz, 11.589 öğretmenimiz, 1252 okulumuzda da 8.864 dersliğimizle eğitim başlıyoruz.

Sağlık Bakanlığımızın da ortaya koyduğu 2023 hedefleri ve 2053, 2071 vizyonu ile buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir. Bu nedenle eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz, çocuklarımızın yetenek ve ilgilerinin dahilinde, zihinsel, ruhsal, sosyal gelişmelerine öncülük edip, Milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Biliyorsunuz ki Kovit-19 salgınını hayatımızdan tamamıyla çıkarmış değiliz. Özellikle de bu yaştaki çocuklarımız için sorumluluklarımız biraz daha fazla. Sizlerin uyduğu kurallara onlar da uyacaklardır. Bu yüzden sizlerden de aynı hassasiyetler üzerinde durmanızı istiyoruz. Aldığımız her tedbir, uyguladığımız her iş bizlere emanet ettiğiniz çocuklarımızın sağlığı içindir " ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra okul öğrencileri hazırlamış oldukları tiyatro gösterisini sundular. İlk kez okula gelen öğrencilere bir önce ki okul öğrencileri çiçek vererek "okulumuza hoş geldiniz" dediler.

Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer davetliler hep birlikte 2021-2022 eğitim ve öğretimi başlatmak adına okul zilini çaldılar. Okul zilinin çalması ile birlikte öğrenciler yeni eğitime başlamak için okula giriş yaptılar.

Erzurum'da ilk ders zili çaldı
Erzurum'da ilk ders zili çaldı
Erzurum'da ilk ders zili çaldı
Erzurum'da ilk ders zili çaldı

milli eğitim bakanlığı, Hamdullah Suphi, Erzurum, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da ilk ders zili çaldı - Son Dakika


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