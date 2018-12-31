Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor

Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor

7 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle binin üzerinde mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle binin üzerinde mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 19 derece ölçüldü.

Erzurum'da bir süredir etkili olan ve dün akşamdan itibaren etkisini artırıp halen aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Erzurum'da çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 209 kar temizleme aracı ve 659 personelle, kent merkezinde 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri de iş makineleri desteğiyle yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde birbirinden güzel görüntülere sahne olurken, güzelliği kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar fotoğraf çekilerek anı sonsuz kıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:43 Kaynak: İHA

Ardahan, Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Görevlisi, Yaşlı Hastayı 500 Metre Sırtında Taşıdı Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı

10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi! Atın Arkasına Bağlanan 'Bidon' ile Kızak Keyfi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 10:50:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]