Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle binin üzerinde mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle binin üzerinde mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 19 derece ölçüldü.



Erzurum'da bir süredir etkili olan ve dün akşamdan itibaren etkisini artırıp halen aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışı nedeniyle Erzurum'da çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi 209 kar temizleme aracı ve 659 personelle, kent merkezinde 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.



Karayolları ekipleri de iş makineleri desteğiyle yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde birbirinden güzel görüntülere sahne olurken, güzelliği kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar fotoğraf çekilerek anı sonsuz kıldı. - ERZURUM

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