Erzurum'da Kitap Buluşmaları 10 Yıldır Devam Ediyor

29.01.2026 10:20
30-60 yaş arası kadınlar, Kur'an ve edebiyat eserleriyle kitap buluşmaları düzenliyor.

ERZURUM'da yaşları 30 ile 60 arasında değişen kadınlar, yaklaşık 10 yıldır kitap buluşması düzenliyor. Kurdukları iletişim grubuyla okuyacakları kitapları belirleyen kadınlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı'nda bir araya gelerek değerlendirme yapıyor.

Erzurum'da 4 çocuk annesi Rümeysa Bedir'in girişimiyle bir araya gelen kadınlar, Kur'an-ı Kerim tefsiri okumaya başladı. Kur'an-ı daha iyi anlayabilmek için dini kitaplarla devam eden grup, ayda bir buluşma kararı aldı. Kurdukları iletişim grubuyla her ay okuyacakları kitapları belirleyen kadınlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı'nda bir araya gelerek değerlendirmede bulunuyor. Doğu ve Batı edebiyatından birçok önemli yazarın eserlerini okuyup değerlendiren kadınların listelerinde Abdurrahman Arslan, T. Lindbom, Grigory Petrov, İlber Ortaylı, Sinan Canan, Jostein Gaarder, Şaban Ali Düzgün, Halide Edip Adıvar, Khaled Hosseini, Charles Dickens ve Jack London gibi pek çok yazarın kitabı yer alıyor. Son buluşmalarında okudukları Doğan Cüceloğlu'nun 'İletişim Davranışları' kitabını değerlendiren grup, 10 yıldır sürdürdükleri buluşmaların ufuklarını genişlettiğini söyledi.

'KİTAPLAR ÖN YARGILARIMI KIRDI'

4 çocuk annesi, 7 torun sahibi Selma Yavuz, kitapların hayata bakışını değiştirdiğini söyleyerek, "Eşim ve çocuklarım da çok kitap okur. Biz grup olarak ilk okumamıza Kur'an mealiyle başladık sonra farklı yazarların roman ve edebi eserlerine yöneldik. Kitaplar ön yargılarımı kırdı. Doğan Cüceloğlu'nun bir kitabını okurken, keşke bunu daha önce okusaydım, çocuklarımı ona göre yetiştirseydim diye düşündüm. Kitap okumak insanı insan yapıyor" dedi.

'TORUNLARIMIZA ÖRNEK OLUYORUZ'

Kitap buluşmalarını organize eden Rümeysa Bedir ise çocuklarını büyüttükten sonra yeniden okumaya başladığını söyledi. Bedir, "Allah'ın 'oku' emrine uyarak tekrar yola çıktım. Okuma grubumuzu yıllar önce arkadaşlarımı arayıp bularak, kurduk. Ayda bir belirlediğimiz kitabı okuyor, ardından değerlendirme yapıyoruz. Ufkumuzu genişletmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza ve torunlarımıza örnek oluyoruz. Onlar da heveslenip kitap okumaya başlıyor" diye konuştu.

'KİTAPSIZ BİR DÜNYA DÜŞÜNEMİYORUM'

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde geçen yıl başlatılan 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde 2'nci sınıf öğrencisi olan, 5 çocuk annesi Safiye Dülger, "Her yazardan eser okuyoruz. Biz hep yazarlarla beraberiz. Kitap çok güzel bir şey, kitapsız bir dünya düşünemiyorum. Gece uykum kaçtığında kalkıp kitap okurum. Bana çok büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

