Erzurum'da Kızak Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Erzurum'da Kızak Şenliği Coşkusu

19.01.2026 09:24
Atlama kulelerinde düzenlenen Kızak Şenliği, Erzurum'da eğlenceli anlar ve coşku yarattı.

Erzurum'da devam eden kar yağışı eğlenceli anları da beraberinde getiriyor. Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan atlama kulelerinin pistleri kızak kaymaları için çocuklar ve ailelerine açıldı.

Erzurum'da Atlama Kuleleri'nde iki gün devam eden "Kızak Şenliği" coşkuyla ve yoğun bir katılımla devam etti. Aileler ve çocukların adeta mahşeri kalabalığa sebep olan etkinlikte eğlence bir an olsun durmadı. Kızaklar kayıldı, halaylar çekildi, sahlep ikramı ile katılımcıların içi ısındı. 7'den 70'e herkesin doyasıya eğlendiği bu güzel günde yüzler hep gülümsedi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonda kızaklarını alarak atlama kulelerinin olduğu alana gelen çocuklar doyasıya eğlenceli ve coşkulu anlar yaşadı. Yapılan açıklamada, "Atlama Kulelerimizde devam eden tadilat sürecine rağmen, gerekli tüm güvenlik ve kontrol önlemlerini alarak tesisimizi halkımızın kullanımına açtık. Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz programda vatandaşlarımızı misafir ettik, alanda ikramlarda bulunduk. Hemşehrilerimizin bu heyecanı ve mutluluğu bizler için en büyük motivasyon oldu. Halkımızı sporla, özellikle de kış turizmiyle buluşturmayı önceleyen anlayışımızla; imkanlarımız el verdiği sürece tesislerimizi toplumumuzun hizmetine sunmaya devam edeceğiz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Hava Durumu, Erzurum, Kültür, Yerel, Son Dakika

