Okul bahçesine giren kurt köpeği öğrencilere saldırdı; 3 yaralı

Erzurum'da okul bahçesine giren kurt köpeğinin saldırdığı 3 öğrenci yaralandı.
Olay öğle saatlerinde Palandöken ilçesinde meydana geldi. Sahipli olduğu düşünülen bir kurt köpeği, lisenin giriş kapısının önünde bekleyen öğrencilere saldırdı. Daha sonra okul bahçesine giren köpek, bir öğrenciyi de yaraladı.
Köpek çevredekiler ve öğrenciler tarafından kemer ve tırmıkla uzaklaştırılırken, yaralanan toplam 3 öğrenci ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ve belediye ekipleri, saldırgan köpeği ve sahibini bulmak için çalışma başlattı.
