Okul bahçesine giren kurt köpeği öğrencilere saldırdı: 3 yaralı

Okul bahçesine giren kurt köpeği öğrencilere saldırdı: 3 yaralı
31.12.2025 16:29
Okul bahçesine giren kurt köpeği öğrencilere saldırdı: 3 yaralı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde okul bahçesine giren kurt köpeği öğrencilere kabusu yaşattı. Sahipli olduğu düşünülen köpeğin saldırdığı 3 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da okul bahçesine giren kurt köpeğinin saldırdığı 3 öğrenci yaralandı.

OKUL BAHÇESİNE GİRDİ, ÖĞRENCİLERE KABUSU YAŞATTI

Olay öğle saatlerinde Palandöken ilçesinde meydana geldi. Sahipli olduğu düşünülen bir kurt köpeği, lisenin giriş kapısının önünde bekleyen öğrencilere saldırdı. Daha sonra okul bahçesine giren köpek, bir öğrenciyi de yaraladı.

3 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Köpek çevredekiler ve öğrenciler tarafından kemer ve tırmıkla uzaklaştırılırken, yaralanan toplam 3 öğrenci ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KÖPEK DE SAHİBİ DE ARANIYOR

Polis ve belediye ekipleri, saldırgan köpeği ve sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Palandöken, Hayvanlar, Güvenlik, Erzurum, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • levent ersen levent ersen:
    İnsan hayatından daha değerli olamaz köpeğin hayatı sahipliyse sahibi bulunup cezalandırılmalı değilse toplanmalı bu tür vahşiler 8 1 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    ÜLKEYE BAK OKULDA BİLE GÜVENDE DEĞİLSİN GÖZ GÖRE GÖRE KANUNLAR UYGULANMIYOR SAHİBLİ YASAK IRK AGIZLIKSIZ YASMASIZ TÜM KÖPEKLERİ TOPLAYIN SAHİPLERİ DİRENİRSE ONA DA JOP SOKUN 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
