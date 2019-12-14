Erzurum'da sis ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da sis ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Erzurum'da sis ulaşımı aksatıyor

7 saat önce

Erzurum'da etkili olan yoğun sis Palandöken'de görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Erzurum'da sis ulaşımı aksatıyor, System.String[]

Erzurum'da etkili olan yoğun sis Palandöken'de görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.


Dün akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Erzurum- Tekman karayolu palandöken zirvesinde yoğun sis araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Palandöken tünelinin yapılması halinde Erzurum-Tekman karayolunun çok daha sağlıklı olacağını belirten sürücüler kış mevsiminde yolun tehlikeli olduğuna dikkat çektiler.


Öte yandan Tekman ilçesinde hayvancılık yapan besiciler hayvanlarının otlarını atlı kızaklarla taşıyarak ahırlarına ulaştırıyorlar. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Tekman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
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