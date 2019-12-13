Erzurum'da STK mensupları Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da STK mensupları Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti - Son Dakika

Erzurum'da STK mensupları Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti

6 saat önce

Erzurum'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) mensupları, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

Erzurum'da STK mensupları Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti, System.String[]

Erzurum'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) mensupları, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.


Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Erzurum Şubesi öncülüğünde, kentte faaliyet gösteren çok sayıdaki STK üyesi, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara tepki göstermek amacıyla Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya geldi.


Türk bayrakları taşıyan ve tekbir getiren grup adına basın açıklamasını okuyan AGD Erzurum Şube Başkanı Yusuf Kolukısa, hiçbir insanın saçının teline bile zarar gelmemesini istediklerini söyledi.


Kolukısa, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki göstererek, "İnsanların hak ve hukuklarının gözetilmesini ve kimseye ikinci sınıf muamele yapılmamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.


Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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