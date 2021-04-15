Üniversiteliler TEKNOFEST'e ATA Teknokent'te hazırlanıyor - Son Dakika

Üniversiteliler TEKNOFEST'e ATA Teknokent'te hazırlanıyor

15.04.2021 11:05

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören havacılık tutkunu onlarca öğrenci, ATA Teknokent'te kendilerine sunulan imkanlarla Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören havacılık tutkunu onlarca öğrenci, ATA Teknokent'te kendilerine sunulan imkanlarla Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e hazırlanıyor.

İstanbul'da 21-26 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST'e katılacak öğrenciler için imkanları seferber eden ATA Teknokent yönetimi, gençlerin başarılı olması için belirlenen alanlarda atölyeler açtı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla rektörlük tarafından ekipman ve malzeme desteği sağlanan öğrenciler, sunulan bu fırsatları değerlendirerek teknoloji festivali için hummalı bir çalışma başlattı.

Festivale hazırlanan 38 kulüpteki yaklaşık 150 öğrenci, simülasyon, iletişim teknolojileri, yapay zeka, insansız hava ve kara aracı, dijital teknolojiler ve yazılım alanında başarılı olmak istiyor.

Üniversite imkanları seferber edildi

ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliğine öğrencilerin katılımı için imkanların seferber edildiğini söyledi.

Kurumda girişimcilik anlamında Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezleri'nin bulunduğunu dile getiren Çelik, burada öğrencilerden iş fikri olanlara yol gösterdiklerini, olmayanlara da iş fikri sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Bu anlamda öğrenciler için açtıkları atölyelerle onlara geniş imkanların sunulduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'e hazırlanan yaklaşık 150 civarında öğrencimiz var. Şu anda 38 öğrenci kulübümüz çalışıyor. Özellikle roket konusunda, alçak ve orta irtifa, su altı çalışmaları ve insansız hava araçları konusunda araştırma geliştirme yapıyorlar. Bunlara rektörlüğümüz başta proje olmak üzere her türlü destek veriliyor. Her ekipte bir hocamız var. Bu hocalarımız onlara yol gösteriyor. Atölyeleri var ve kendileri üretiyor. Roket yapılacaksa kendileri yapıyor. Yazılımdan iş sonucuna kadar hepsini öğrencilerimiz yapıyor. Bu öğrencilere desteklerimiz sürecek. Hatta bu öğrencilerimiz için merkezimizi bir atölye yapmayı düşünüyoruz. Burada gelip çalışıp kendilerini geliştirebilsinler."

Atatürk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Talha Kaya ise TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek insansız hava araçları yarışmasına hazırlık yaptıklarını, araştırma ve geliştirme ile üretim çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

"Malzemeleri kendi başımıza temin edebilmemiz çok zor"

Teknokent yönetimine, kendilerine fizibilite şartları oluşturdukları için teşekkür eden Kaya, hiçbir ücret talep etmeden atölyelerin kendilerine açılmasının da çok önemli olduğunu belirtti.

Rektör Çomaklı'ya da teşekkür eden Kaya, "Rektörümüz bize çok yüksek maddi destekler sağladı. Kullandığımız malzemeleri kendi başımıza temin edebilmemiz çok zor. Üniversite bize bu anlamda güvendi ve malzeme desteğinin yüzde 100'ünü karşıladı. TEKNOFEST bizim için büyük bir çığır. Burada yıllar sonrasının teknolojileri üzerine çalışıyoruz ki dünyayı yakalayabilelim." diye konuştu.

Öğrencilerden Özgür Arslan da TEKNOFEST'e olan ilgilerinin yaklaşık 2 yıl önce başladığını ve yarışmaları heyecanla takip ettiklerini ifade etti.

Ücretsiz ekipman desteği sağlanmasıyla zor durumda kalmadan yarışmaya güzel bir şekilde katılabileceklerini dile getiren Arslan, "Sağlanan imkanlarla başarıya daha kolay ulaşabiliyoruz. Mezun olduğumuzda da bu tür savunma şirketlerinde çalışmak bizim için daha önemli çünkü kendimizi buna adamışız. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu imkanlar yok. Üniversite ve Teknokent'in bize destek vermesiyle biz de başarıya ulaşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversiteliler TEKNOFEST'e ATA Teknokent'te hazırlanıyor
Üniversiteliler TEKNOFEST'e ATA Teknokent'te hazırlanıyor
Üniversiteliler TEKNOFEST'e ATA Teknokent'te hazırlanıyor
Üniversiteliler TEKNOFEST'e ATA Teknokent'te hazırlanıyor

Üniversite, Havacılık, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversiteliler TEKNOFEST'e ATA Teknokent'te hazırlanıyor - Son Dakika


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