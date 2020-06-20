Erzurum'da, üzerinden otomobil geçen İsmail'den iyi haber - Son Dakika

Erzurum'da, üzerinden otomobil geçen İsmail'den iyi haber

ERZURUM'da, silgi almak için evden çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için refüjde beklerken otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği ilkokul öğrencisi İsmail Hakkı Durnagöl'ün (9) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı.

Erzurum'da, üzerinden otomobil geçen İsmail'den iyi haber, System.String[]

ERZURUM'da, silgi almak için evden çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için refüjde beklerken otomobilin çarpıp, üzerinden geçtiği ilkokul öğrencisi İsmail Hakkı Durnagöl'ün (9) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı. Durnagöl, "Tek hatırladığım sadece üzerime doğru bir otomobilin gelmesi. Sürücülerin dikkatli olmasını diliyorum" dedi.

Kaza, 13 Haziran günü saat 14.30 sıralarında merkez Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Mobese kameralarına yansıyan kazada, Murat Aktaş yönetimindeki 06 BF 3926 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla refüje çıktı. Otomobil, bu sırada yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bekleyen İsmail Hakkı Durnagöl'e çarpıp üzerinden geçti. Ağır yaralanan Durnagöl, 112 Acil ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durnagöl, yoğun bakım ünitesinde 4 gün kaldıktan sonra normal servise alındı.

BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren Durnagöl'ü ziyaret eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan geçmiş olsun dileklerini iletti. Durnagöl'e tablet hediye eden Başkan Orhan, "İsmail yaşadığı şoku yeni yeni atlatıyor. Bazı şeyleri de hatırlamıyor. Tek hatırladığı silgi almaya giderken üzerine arabanın çıkması. Çok şükür konuşabiliyor ve diyalog kurabiliyor. Bu anlamda sağlık durumun da iyiye gittiğini doktorlarından öğrenince çok sevindik. Görüntüleri izlediğimizde çocuğun hiçbir suçunun olmadığını görüyoruz. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur ve aramıza döner" diye konuştu.

'ÖNÜMDEKİ TRAFİK TABELASININ ARKASINA SAKLANDIM'

Aziziye ilçesinde yaşayan Tuba- Bayram Durnagöl çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Zübeyde Hanım İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Hakkı Durnagöl, "Evde ders çalışıyordum. Silgim bitmişti. Kırtasiyeye gitmek için evden çıktım. Orta refüjdeki yaya geçidinde bekliyordum. O sırada bir aracın üzerime doğru geldiğini fark ettim. Korunmak için önümdeki trafik tabelasının arkasına saklandım. Gerisini hatırlamıyorum. Benim sürücülerden isteğim biraz dikkatli olmaları" dedi.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİĞİMDE KANIM DONDU'

Oğlunun üzerinden otomobille geçen sürücü Murat Akkuş'un polis merkezinde verdiği ifadesine göre uyuduğunu iddia eden baba Bayram Durnagöl ise şunları söyledi:

"Sürücü ifadesinde, kendisinin uzun yol şoförü olduğunu, o gün yoldan geldiğini ve kendi otomobilini alarak eve gittiğini söyledi. Uyuduğu için oğluma çarptığını hiç görmemiş. Olayı duyduğumda ve görüntüleri izlediğimde kanım dondu. Çok şükür yoğun bakım servisinden çıktı. Oğlumun sakat kalma ihtimali var. Umarım buradan sapasağlam evimize gideriz. Sürücüden şikayetçi olduk. Çok zor, Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın."


Milli Egemenlik Caddesi, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 08:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da, üzerinden otomobil geçen İsmail'den iyi haber - Son Dakika

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