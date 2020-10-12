Erzurum'da yapımı devam eden Çat yolu güzergahının son durumu ele alındı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çat- Şehir Hastanesi Yolu iyileştirmesi inşaatı ve bağlantı yollarındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Valilik toplantı salonunda, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Röktörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ilgili kurum amirlerini katılımıyla projede gelinen son durum hakkında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Memiş başkanlığında yapılan toplantıda, kentin kara yolu ulaşım ağını genişletmek ve trafik yoğunluğunu aza indirmek için geliştirilen projeler arasında yer alan Çat-Şehir Hastanesi Yolu iyileştirmesi inşaatı, bağlantı yollarındaki çalışmalar ele alındı.

Toplantının ardından Memiş, Sekmen ve Çomaklı ile beraberindekiler yol yapım çalışmalarını sahada görmek amacıyla Çat yolu güzergahında incelemelerde bulundu.

Projenin özellikle yeni yapımı tamamlanan Erzurum Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştırması ve bölgedeki trafik yükünü azaltması bekleniyor.