Depremden etkilenenlerin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Erzurum'da iki gün önce meydana gelen merkez üssü Köprüköy ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Erzurum Valiliği koordinesinde AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesinden oluşan çok sayıda ekip, depremden etkilenen Topçu, Söylemez, Pekecik ve Duatepe mahallelerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Köprüköy Kaymakamı Fatih Uzun ve Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli ile depremden etkilenen Topçu Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret etti.

Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Ban, gazetecilere, toplamda 55 evinin oturulamayacak düzeyde, 35 ahırın da ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Can kaybının olmamasının

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ilk andan itibaren gidermeye gayret ettik. Evleri ağır hasarlı gören vatandaşlarımızın çadırları, sobalarıyla birlikte kuruldu. Her bir ailemize de yetecek miktarda erzakları teslim edildi. Devletimizin tüm birimleriyle vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz . Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD ekiplerimiz evleri ağır hasar gören vatandaşlarımızın evlerini tamamlayıp teslim edeceğiz."

Ban, depremin etkisiyle yıkılın 35 ahırın yerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayvan çadırları kurulacağını aktararak, hayvanlarında geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

Depremzedelerden 32 yaşındaki Sezgin Kırmacı da, geceyi eşi ve 4 çocuğuyla birlikte konteynerde geçirdiğini belirterek, yapılan yardımlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kendisine geçici ahır yapılan Pekecik mahalle sakinlerinden Hayati Araz ise depremden dolayı ahırlarının kullanılamayacak durumda olduğunu belirtti.

Devletin kendileri olduğu kadar hayvanlarını da düşündüğünü vurgulayan Araz, ahırları yapılana kadar kurulumu tamamlanan geçici ahırlarda idare edeceklerin kaydetti.