Erzurum'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

18.08.2022 12:45
Erzurum'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Erzurum'daki evinde aniden fenalaşan 3 çocuk babası Ahmet Çakmak (35), hayatını kaybetti.

Erzurum'daki evinde aniden fenalaşan 3 çocuk babası Ahmet Çakmak (35), hayatını kaybetti.

Yakutiye İlçesindeki Gökdeniz Caddesi'ndeki evinde ailesiyle sabah kahvaltı yapan 3 çocuk babası Çakmak, aniden fenalaşıp yere yığıldı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çakmak'ın kesin ölüm nedeni, otopsi işlemleriyle kesinleşecek.

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Kaynak: AA

Ahmet Çakmak, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da evinde fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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