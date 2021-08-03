Erzurum'daki Narman Peribacaları'nı 46 günde yaklaşık 37 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, fotoğraf tutkunları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesinin ortak hazırladığı projeyle turizme kazandırılan ve çok sayıda projenin de devam ettiği Narman Peribacaları, her gün binlerce kişiyi ağırlıyor.

Halk arasında "Kırmızı periler diyarı" olarak bilinen ve oluşumu 300 milyon yıl öncesine dayanan Narman ilçesindeki 12 ayrı kanyonu bünyesinde barındıran doğa harikası peribacalarını, 46 günde tur operatörleri vasıtasıyla 128 otobüsle gelen turistler ziyaret etti.

Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Grand Kanyon ile benzerlik taşıyan, yürüyüş yolları, atlı ve ATV'li safari, dinlenme tesisi ile kentin turizmine alternatif güzergah olarak kazandırılması hedeflenen peribacalarını aynı süreçte yaklaşık 37 bin turist ziyaret etti.

Fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri haline gelen ve hemen hemen her gün fotoğrafçıların saatlerce fotoğrafladığı alandaki hareketlilik ise drone ile görüntülendi.

Toplam 62 kilometrelik vadisi bulunan peribacalarında balon turlarının da yapılması hedefleniyor.