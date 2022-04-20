Erzurum Devlet Tiyatrosu "Sersemler Evi"nin prömiyerini yapacak - Son Dakika
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Erzurum Devlet Tiyatrosu "Sersemler Evi"nin prömiyerini yapacak

20.04.2022 16:14

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT) yeni bir mask tiyatrosu olan "Sersermeler Evi" oyununun prömiyerini gerçekleştirecek.

Erzurum Devlet Tiyatrosu (EDT) yeni bir mask tiyatrosu olan "Sersermeler Evi" oyununun prömiyerini gerçekleştirecek.

Toby Jon Wilsher'in yazıp yönettiği iki perdelik oyunda, Hollanda'da yıllar önce çalkantılı denizin olduğu bir alana inşa edilen 4 katlı bir evde denizcilerin hayatı ile bir çift, çılgın yaşlı kadın ve Erzurum'dan gelen müzik bölümü öğrencisinin bulunduğu evin sakinlerinin artan kargaşa dolu yaşamı maskeyle anlatılıyor.

Reji yardımcılığını Sezai Yılmaz ve Nazlı Kurbal'ın yaptığı oyunda, dekoru Emre Satı, kostümü Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımı Murat Yayla, müziği Selçuk Yılmaz üstleniyor.

Oyunda, Yavuz Topcuoğlu, Arif Atalay, Muhammed Yusuf Öztürk, Muhammed Enes Vatansever, Kübra Özdemir, Kübra Çanakçı Yalçın, Oğuzhan Vartolioğlu, Ömer Menteşe, Yelda Püsküllü, Mekselina Düğdü, Berkay Alkan ve Onur Emre Teber rol alıyor.

Yönetmen Toby Jon Wilsher, gazetecilere yaptığı açıklamada, maske tiyatrosunun eskiliğine değinerek, mağara resimlerine bile bakıldığında maske takan insanların görüleceğini söyledi.

Maske kültürünün 60-70 bin yıllık geçmişinden bahseden Wilsher, "Maskeyle ilgili çok masum bir şey var. Artık biz televizyona, bilgisayara ve teknolojik şeylere çok daha fazla adapteyiz ama maske bu anlamda biraz daha farklı ve masum. Hiçbir kültürün tam olarak maskeyle bu aşinalığı yok." dedi.

EDT Müdürü Sezai Yılmaz da perşembe, cuma ve cumartesi günleri seyircileri tiyatroyla buluşturmaya devam ettiklerini anlattı.

Yılmaz, "Maske tiyatrosu olarak Avrupa'da çok örnekleri var ama Türkiye'de bu tarzda bir oyun Erzurum Devlet Tiyatrosu dışında yok. Onu da biz seyircimizle buluşturduk. Bunun da ayrı mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Wilsher'in mask tiyatrosunun dünyada önde gelen isimlerinden olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bu tiyatroda, hiç söz kullanmadan maskeler yardımıyla seyircinin karşısına çıkılacağını aktardı.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Sersemler Evi nin prömiyerini yapacak
Erzurum Devlet Tiyatrosu Sersemler Evi nin prömiyerini yapacak
Erzurum Devlet Tiyatrosu Sersemler Evi nin prömiyerini yapacak
Erzurum Devlet Tiyatrosu Sersemler Evi nin prömiyerini yapacak
Erzurum Devlet Tiyatrosu Sersemler Evi nin prömiyerini yapacak

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum Devlet Tiyatrosu "Sersemler Evi"nin prömiyerini yapacak - Son Dakika
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