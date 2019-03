Erzurum Ehram Erzurum'a Tescillendi

Doğu kültüründe önemli yere sahip olan Ehram, merkez Aziziye Belediyesi, Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği ile Atatürk Üniversitesi 'nin girişimleri sayesinde Erzurum 'un tescilli ürünü oldu. Ehramın dünyaya açılacağını belirten Belediye Başkana Cevdet Orhan, Ehram tamamen organik muhteşem bir giysi. Kadınlarımız bunu artık erkeklerin de kullanabileceği kıyafetler ve ayakkabı, çanta, kravat, elbise, cüzdan, kitap ayracı, çocuk kıyafetleri ve anahtarlık gibi ürünlerde üretmeye başladı dedi.YURT DIŞINDA TANITILACAK Merkez Aziziye İlçesinin termal kaplıcalarında düzenlenen görsel şov ve sergiyle ehramın, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işareti verildiği duyuruldu. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan , ehramın, Türkiye ve dünyada tanınması için ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Doğu kültüründe önemli bir yere sahip olan ve Erzurum ile özdeşleşen ehramın tescillendiğini ifade eden Başkan Orhan, Özellikle bağlı olduğu yöreyle özdeşleşmiş ürünleri gösteren coğrafi işaretler hem üreticilerine hem de yöreye önemli ekonomik katkı sağlamaktadır. Bunun için coğrafi tescildeki amblemler, tüketiciyi bilgilendirme, denetim ve güven açısından zorunludur. Ehram, koyun yününden boya katılmadan, kendi doğal rengiyle, el emeği göz nuruyla dokunmuş bu yöreye ait endüstri ve kültürel değeri olan dokumadır. Amacımız ehramdan yapılan ürünleri, ülkemizde ve yurt dışında tanıtarak yaşatmaktır diye konuştu.EHRAM CAN VERDİLERGeçmişte kadınların örtünmek amacıyla kullandığı ehrama genç kızların artık rağbet göstermemesi sebebiyle harekete geçen Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, koyun yününden dokunan ehramı çeşitli nakış teknikleriyle süsleyerek, ayakkabıdan cüzdana, kravattan cekete, masa örtüsünden anahtarlığa farklı ürünler üretmeye başladı. Piyasaya sürülen bu ürünlerle ehrama adeta yeniden can veren kadınlar Belediye ve Üniversitenin de yardımı ile Erzurum'un tescilli ürünü oldu. Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı emekli öğretmen Hülya Saltuklu, Yazın serin kışın sıcak tutan ehram şu an çok yaygın kullanılmıyor. Biz de bu sanatın unutulmaması için çalışma yaptık. Örtünmek için değilse de günün isteklerine uygun yeni ürünler tasarladık. Ehramı el dokuması bir kumaş olarak değerlendiriyoruz. Erkek, bayan giyimi, ev dekorasyonları, hediyelik eşyalar, süslemeler yapıyoruz. Bu eseri Erzurum'a kazandırdığımız için çok mutluyuz dedi.ERZURUM'UN 9'UNCU ÜRÜNÜEhram, Erzurum Kadayıf Dolması, Oltu Cağ Kebabı, İspir Kuru Fasulyesi, Erzurum Civil Peyniri, Hınıs Fasulyesi, Karnavas Dut Pekmezi, Oltu Taşı, Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir)'inden sonra tescillenmiş 9'uncu ürünü oldu.