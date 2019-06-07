ERZURUM GÖLÜ BESLEYEN ÇAYDA CAN PAZARI

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde otomobille Tortum Şelalesinin gölünü besleyen çaya uçan 3 kişi yürekleri ağıza getirdi.

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde otomobille Tortum Şelalesinin gölünü besleyen çaya uçan 3 kişi yürekleri ağıza getirdi. Büyük bir bölümü suya gömülen otomobilin içerisinden çıkan sürücü ve arkadaşları, yüzerek kıyıya ulaştı. Can pazaranın yaşandığı kazada kazazedeler kısa süreli şok yaşadı. Kaza dün saat 21.30 sıralarında Erzurum'un Uzundere ilçesinin Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Artvin istikametine giden Emin Turan yönetimindeki 34 AF 3777 plakalı otomobil iddiaya göre, aniden önünde duran başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa doğru çevirdi. Yol kenarındaki mıcıra kapılan araç sürücünün direksiyon hakimeyetini kayetmesi sonucu Tortum Şelalesinin gölünü besleyen çaya uçtu. Giderek suya batan otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran 3 kişi yüzerek karşı kıyıya ulaştı. Hızla akan çaya kapılmamak için büyük bir mücüdele veren 3 kişi görenlerin yüreklerini ağıza getirdi.

Görgü tanıklarının bilgi vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolun karşı tarafında uzun bir süre mahsur kalan kazazedeler traktörle yanlarına gidilerek kurtarıldı. Yaklaşık 8 metre havalanarak suya uçan otomobil kazadan 2 saat sonra Uzundere Belediyesine ait iş makinesi ile sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, kurtarma çalışmalarını izleyip kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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