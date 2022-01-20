Erzurum Teknik Üniversitesinde geliştirilen "el yıkama otomatı" patent aldı - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi tarafından geliştirilen "el yıkama otomatı", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Faydalı Model Belgesi" aldı.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde görev yapan araştırma görevlilerinden Gürkan Kalınay ve öğrencileri Fazlı Can Yalçın, Yasin Küfrevi, Melih Furkan Akdoğan ve Büşra Özerbaş tarafından Kristal Girişimcilik Merkezi atölyelerinde geliştirilen "El Yıkama Otomatı" isimli proje, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Faydalı Model Belgesi" almaya hak kazandı.

İki yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan cihaz ile gün içinde çoğu kez yapılan el yıkama işlemi için gerekli olan ekipmanların tamamını tek bir makinede bir araya getirilerek lavabolarda el yıkama ve kurutma işlemi mümkün olan en kısa sürede yapılabilecek.

El yıkama ve kurutma işleminin aynı anda yapılmasına olanak sağlayan cihaz ile özellikle hastanelerde çalışan sağlık personellerinin zamandan tasarruf sağlaması, doktorlar ile hemşirelerin ameliyat öncesinde sterilizasyonunu hızlıca tamamlayabilmesi ve eldivenlerini tek seferde giyebilmesi mümkün olacak.

Geliştirilen proje ile salgın döneminde önemi daha da artan kişisel hijyenin daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapılması, su israfının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Proje ekibini ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Kağan Koray Ayten'i makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ laboratuvarlarında ve atölyelerinde üretilen bilimsel bilginin, insan hayatını kolaylaştırarak toplumsal fayda sağlayan ürünlere dönüşmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, proje ekibini tebrik edip, başarılarının devamını diledi.