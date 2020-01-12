Erzurum'un 500 yıllık geleneği için camiler adeta dolup taştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'un 500 yıllık geleneği için camiler adeta dolup taştı - Son Dakika

Erzurum'un 500 yıllık geleneği için camiler adeta dolup taştı

7 saat önce

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği devam ediyor.

Erzurum'un 500 yıllık geleneği için camiler adeta dolup taştı, System.String[]

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği devam ediyor. Her gün sabah namazı ve akşam namazında okunan hatimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Erzurum'u doğal afetlerden korumak için yaklaşık 500 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği, sürdürülüyor. 17 Aralık'ta başlayan Binbir Hatim okumaları 17 Ocak tarihine kadar devam edecek.


Kentte yer alan 15 camide her sabah namazı ve akşam namazı okunan hatimlere şehir dışından da yoğun katılım gerçekleşiyor. Binbir Hatim okumaları 17 Ocak Cuma günü yapılacak olan hatim duası ile son bulacak.


Öte yandan geçtiğimiz yıl Erzurum genelindeki camilerde 37 bin 905 hatim okunmuştu. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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