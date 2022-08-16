İddiaya göre, Serçeboğazı Mahallesi'nde ikamet eden Nermin D. (35), eşi Muhammer D'ye ait ruhsatsız tüfeği temizlemek isterken kendini vurdu. İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Pasinler, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın öldü - Son Dakika

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