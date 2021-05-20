Erzurum'un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi - Son Dakika

Erzurum'un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi

20.05.2021 16:58
Erzurum'un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi, System.String[]

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle "Engellilerin Karşılaşmış Oldukları Problemler" konulu çevrimiçi toplantı düzenlendi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle "Engellilerin Karşılaşmış Oldukları Problemler" konulu çevrimiçi toplantı düzenlendi. Toplantı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıya Atatürk Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ilçe belediye başkanları, il sağlık müdürü, aile ve sosyal hizmetler il ve ilçe müdürleri, iş kurumu, sosyal güvenlik, gençlik ve spor, milli eğitim il ve ilçe müdürleri, engelli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile sosyal yardım ve dayanışma vakfı başkanları katıldı.

Engelli bireylerin engelsiz bir hayat sürmeleri adına yapılabilecek projelerden bahsedilen toplantıda, kurum yöneticileri gerekli adımların atıldığını belirterek, önümüzdeki süreçte şartların daha iyi hale getirilmesi adına fikir alışverişinde bulundu.

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Milletvekili Selami Altınok açılış konuşmasında, engellilerin sosyal yaşamda olmaları için birçok düzenleme yapıldığını, ama yine de sorunların farkında olduklarını ve muhatapları ile çalıştıklarını söyledi. Altınok, engelli vatandaşlar tarafından iletilen sorunların oldukça fazla olduğunu belirterek, bütün kurumlara ve yerel yönetimlere sorumluluk düştüğünü ifade etti.

"Türkiye Genelinde Engelli Öğrenciler Ağırlıklı Olarak (%89) Açıköğretim Programlarına Devam Etmektedir"

Toplantıda söz alan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde büyük bir çoğunluğu Açıköğretim programlarında olmak üzere toplam 6956 engelli öğrenci olduğunu belirterek, 151 öğrencinin örgün eğitime kayıtlı olduğunu ifade etti.

Kapsayıcı tasarım ve fiziki mekanların erişimi konusunda yükseköğretimde önemli bir yol kat edilmiş olmasına rağmen, eğitimde erişilebilirlik konusunda yapılan çalışmaların henüz istenilen seviyeye ulaşılamadığını ifade eden Rektör Çomaklı, özellikle Covid-19 salgını ile birlikte zorunlu hale gelen uzaktan eğitim sistemlerinin görme engelli ve işitme engelli öğrencilerin erişiminde ciddi sorunlara yol açtığını söyledi.

"Atatürk Üniversitesi 2021 Mekanda Erişilebilirlik Ödülüne Sahip Oldu"

Prof. Dr. Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak bu konuya ciddiyetle eğiliyoruz. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını birebir takip ediyor, çevrimiçi eğitim platformlarının erişilebilir olması yanında kaynak, ders ve sınavlarda destek, talep edildiğinde ise ek süre sağlıyoruz. Atatürk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi olarak; Mekanda erişilebilirlik, Eğitimde erişilebilirlik, Bilişim sistemlerinde erişilebilirlik, Sosyal yaşamda erişilebilirlik ve Engellilik alanında AR-GE olmak üzere 5 alt alanda yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

"YÖK tarafından engellilere yönelik yapılan çalışmalar "mevzuat düzenlemeleri" ve "ödüller" olarak iki başlık altında toplandı. Engelsiz Üniversite Ödüllerinin Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak), Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) ve Engelsiz Program Nişanı olmak üzere dört başlıkta verildi. Üniversitemiz ise 2021 Mekanda Erişilebilirlik Ödülüne (Turuncu bayrak) sahip oldu ve çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, engelli vatandaşlar için bütün kapıların açık olduğunu ifade ederek, vatandaşın devletin kapısından dönmeyeceğini söyledi. Ülkemizin sosyal bir devlet olarak çok ileride olduğunu vurgulan Vali Memiş, engelli vatandaşlarımızın her daim kapılarını çalabileceklerini ve sorunlarına çözüm bulabileceklerini söyledi.

Engelli vatandaşlar için hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, engelli vatandaşların engelsiz ve daha konforlu bir yaşam sürmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu. - ERZURUM

Erzurum'un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi
Erzurum'un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi
Erzurum'un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi
Erzurum'un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi
Erzurum'un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi
Erzurum'un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi

Erzurum, Engelli, Rektör, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum'un yöneticileri, engelli bireyler için bir araya geldi - Son Dakika


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