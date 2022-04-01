Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 32 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum'da son haftalarda etkili olan olumsuz hava koşulları sonucu 31 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Tekman ve Hınıs ilçelerinde olmak üzere kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de Erzurum-Tekman kara yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.