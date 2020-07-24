Erzurumlu adrenalin tutkunu, 2 bin 300 rakımda motosikletle zipline yaptı - Son Dakika

Adrenalin tutkunu Ahmet Keleşoğlu, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda, kayağın dışında faklı aktiviteler de gerçekleşebileceğini göstermek amacıyla motosikletiyle 2 bin 300 rakımda zipline yaptı.

Kentin sadece kış turizmi ile değil, yaz aylarında da yapılacak faaliyetlerle tanıtılmasına katkı verilmesi amacıyla Palandöken Dağı'nda farklı bir aktivite gerçekleştirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş tarafından, dağdaki vadi üzerinde 2 bin 300 rakımda kurulan ve 60 metre yüksekliği, 420 metre uzunluğu bulunan zipline hattında, ilk deneme atlayışı motosikletle yapıldı.

Profesyoneller gözetiminde alınan önlemlerin ardından motosikletini ve kendini zipline hattına bağlayan Ahmet Keleşoğlu, motosikletiyle zipline hattında ilerleyerek, kısa bir gösteri yaptı.

Yaklaşık 30 dakika süren gösteri çevredeki vatandaşlarca da ilgiyle izlendi.

Ejder 3200 A.Ş'nin arama kurtarma şefi İsmail Çolak, AA muhabirine, Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşan zipline konusunda farklılık yapmak istediklerini ve böyle bir yola başvurduklarını söyledi.

Faaliyet ile kentin ve Palandöken'in tanımının amaçlandığını ifade eden Çolak, "Turistik faaliyetin yanında, hattın güvenilirliği kanıtlamak için gösteri yapıldı. Bu hattı hem yaz hem de kış aylarında kullanmayı planlıyoruz. Kayağın dışında farklı aktiviteler için de turist getirmek istiyoruz." dedi.