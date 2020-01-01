Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Suriye'nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Erzurumlu şehit Piyade Uzman Onbaşı, son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Suriye'nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlanıyor.


Şehidin cenazesi sabah saatlerinde evine götürülerek helallik alındıktan sonra Narmanlı Camii avlusuna getirildi. Şehidin tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Şehit rahmi Kaya'nın dedesi Muhammet Kaya'nın da Van'da şehit düştüğü öğrenildi.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya'nın naaşı öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından torağa verilecek. - ERZURUM

Erzurum, Suriye, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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