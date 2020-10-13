Eş katiline tahrik indirimi - Son Dakika

Eş katiline tahrik indirimi

13.10.2020 15:21
Eş katiline tahrik indirimi, System.String[]

Muğla'da 7 yıl önce ayrı yaşadığı eşi ve yanındaki bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Lütfü Safa Berberoğlu'nun yeniden görülen davasında katil zanlısına tahrik indirimi uygulandı.

Muğla'da 7 yıl önce ayrı yaşadığı eşi ve yanındaki bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Lütfü Safa Berberoğlu'nun yeniden görülen davasında katil zanlısına tahrik indirimi uygulandı.

Muğla'da, 13 Eylül 2013 tarihinde 45 yaşındaki Lütfü Safa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ve ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu ile araçtaki Abdullah Tekin'i pompalı tüfekle öldürmüş, Sedef Berberoğlu'nun sevgilisi Okan D. ise kaçarak kurtulmuştu.

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 8 Aralık 2015 tarihinde açıklanan kararda Lütfü Safa Berberoğlu eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, Abdullah Tekin'i öldürmekten müebbet hapis ve Okan D.'yi öldürmeye teşebbüsten 15 yıl hapis cezası almıştı. Yerel mahkemenin bu kararına sanık avukatı 'tahrik' indirimi yapılmadığı gerekçesi ile itiraz etti.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyaya bakan Yargıtay 1. Ağır Ceza Mahkemesi, olayda hayatını kaybeden Abdullah Tekin için katil zanlısına verilen müebbet hapis cezasını onadı. Ancak boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekten aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, mahkemenin tahrik indirimi kullanmadığı gerekçesi ile bozdu.

Yargıtay 1. Daire Başkanlığı, kararın bozulmasında "Eşine karşı zamana yayılan kötü muameleleri sanıktan kaynaklanan bir haksızlık oluşturmakta ise de maktul Sedef Berberoğlu'nun Türk Medeni Kanunu'nun 185/3 maddesinin eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi karşısında haksız tahrikte dengenin lehine bozulduğunun ve sanığa tayin edilen cezadan TCK'nın 29. maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiğine" gerekçe gösterdi.

Dava yeniden görüldü

Yargıtay 1. Daire Başkanlığı'nın bozma kararının ardından bugün Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde katil zanlısı Lütfü Safa Berberoğlu tekrar hakim karısına çıktı. SEGBİS sistemi ile cezaevinden bağlanan katil zanlısı Berberoğlu, Yargıtay tarafından verilen kararın uygulanması talebinde bulundu.

Duruşmaya katılan Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülender Kan, kararın tekrar bozulması sonrası kızını tekrar kaybetmiş gibi acı çektiğini belirterek, "Mahkemenizden sanığa eski cezanın uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti avukatları dinledikten sonra kararını açıkladı. Kararda Sedef Berberoğlu'nu öldürmekten daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan katil zanlısı Lütfü Safa Berberoğlu'na önce müebbet, ardından tahrik indirimi ile 24 yıl hapis cezası, Okan D.'yi öldürmeye teşebbüsten tahrik indirimi yaparak 15 yıldan 7 yıl hapis cezası verildi.

Sedef Berberoğlu'nun aile avukatı Kemal Ertuğrul, "Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi müebbet hapis cezası verilmiş sanığa tahrik indirim yapılmasını istemişti. Mahkeme de bugün Yargıtay'ın bu isteğine uydu ve sanığa tahrik indirimi yapıp verilmiş olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 24 yıl hapis cezasına düşürdü. Bu karara tabii ki itiraz edeceğiz. Yeniden temyiz başvuru hakkımız var" dedi. - MUĞLA

Eş katiline tahrik indirimi
Eş katiline tahrik indirimi
Eş katiline tahrik indirimi
Eş katiline tahrik indirimi

Sedef Hastalığı, Yargıtay, Muğla, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eş katiline tahrik indirimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Belediye Başkanı, Hatay'daki maden sahası iddialarına iki yıl önceki yangınla cevap verdi Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı         
15:08
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti         
13:54
Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı         
13:48
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:30:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eş katiline tahrik indirimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei