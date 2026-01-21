'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Esat Yontuç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontuç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontuç'un yurtdışında olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Esat Yontuç'a Uyuşturucu Soruşturmasında Yakalama Kararı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?