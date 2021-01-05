ESBEM personel belgelendirme faaliyetlerine başladı - Son Dakika

ESBEM personel belgelendirme faaliyetlerine başladı

05.01.2021 15:26
ESBEM personel belgelendirme faaliyetlerine başladı, System.String[]

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde 2019 yılında kurulan EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan (MYK) belgelendirme yetkisini alarak tüm Türkiye'de personel belgelendirme hizmeti vermeye hak kazandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde 2019 yılında kurulan EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan (MYK) belgelendirme yetkisini alarak tüm Türkiye'de personel belgelendirme hizmeti vermeye hak kazandı.

EOSB tarafından 2019 yılı içerisinde lansmanı yapılan EOSB Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM), ISO 17024 TÜRKAK akreditasyon sürecinin ardından, aralık ayı içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme sürecini de başarıyla tamamlayarak, Eskişehir'deki tek yetkili kurum olarak belgelendirme faaliyetlerine başladı. Merkez metal, makine, lojistik ve plastik-kimya olmak üzere 4 ana sektör, 12 meslek dalında ve 26 alt meslek biriminde işgücünün mesleki belgelendirmesini yaparak, bu alanda büyük bir ihtiyaca cevap verecek.

2021 yılının ilk günlerinde sanayiciye müjde

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2021 yılının ilk günlerinde Eskişehir sanayisine müjdeli bir haber vermenin gururunu yaşadıklarını aktararak, MYK yetki belgesinin alınmasının ardından ESBEM'in sadece Eskişehir'e değil çevre illerle birlikte tüm Türkiye'ye hizmet verecek önemli bir merkez olacağını söyledi. Başkan Küpeli, "2019 yılı içerisinde lansmanını yaparak kamuoyuna duyurduğumuz merkezimiz yönetim kurulu arkadaşlarımız ve çalışanlarımızın üstün gayretleriyle kısa sürede büyük yol kat etti. ESBEM'in Eskişehir'deki tek yetkili merkez olmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Eskişehir sanayimiz için hayırlı uğurlu olsun. Sanayicimize ve halkımıza söz verdiğimiz bir yatırımı daha böylece hayata geçirmiş olduk" dedi.

"Eskişehir sanayisinin ihtiyacını karşılayacak"

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu sektörlerde hizmet vereceklerinin altını çizen Başkan Küpeli, "Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilendirme sürecinin de başarıyla tamamlanmasıyla birlikte Eskişehir'deki iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çelik kaynakçısı, direnç kaynak ayarcısı, metal kesimci ve metal kesim operatörü, metal levha işleme tezgah işçisi ve operatörü, CNC tezgah işçisi ve operatörü, plastik enjeksiyon işçisi ve operatörü ile köprülü vinç operatörü alanlarda çalışanların belgelendirilmesi, artık ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezimiz tarafından yapılacak. Sanayimizdeki çalışanların mesleki bilgi kalitesinin arttırılmasına önemli katkı sağlayacak olan merkezimizde ilerleyen dönemde yeni meslek dalları da ilave edilerek çok sayıda meslek dalında belgelendirme hizmeti verilmeye devam edilecek" şeklinde konuştu.

"İstihdam kolaylığına katkı sağlayacak"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESBEM Başkan Vekili Yavuz Ayva ise ESBEM'in Eskişehir sanayisinin önemli bir açığını kapatacağını belirterek, "Merkezimiz metal, makine, lojistik ve plastik-kimya olmak üzere 4 ana sektörü kapsayacak şekilde, bu sektörlerle ilişkili 12 meslek dalında ve 26 alt mesleki uzmanlık alanında belgelendirme hizmeti verecektir. Daha önce ilimizdeki sanayi kuruluşları, bu hizmeti Bursa, Ankara ve İstanbul gibi çevre şehirlerdeki kuruluşlardan almak zorunda kalıyorlardı. ESBEM sayesinde saydığımız meslek dallarında Eskişehirli sanayicimizin şehir dışından hizmet almasına artık gerek kalmayacak. Ayrıca merkezimiz sadece Eskişehir'e değil, çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin tamamında hizmet verebilecek, iş gücü piyasasının gelişimine, niteliğinin artırılmasına ve istihdam kolaylığına katkı sağlayacaktır. Eskişehir OSB Yönetim ve Denetim Kurulu olarak, il sanayimizin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

ESBEM personel belgelendirme faaliyetlerine başladı
ESBEM personel belgelendirme faaliyetlerine başladı

Yönetim Kurulu, Eskişehir, Türkiye, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ESBEM personel belgelendirme faaliyetlerine başladı - Son Dakika


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