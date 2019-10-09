Escape Room 2 Filmi

2017 yılı yapımı Escape Room filminin devamı olarak çekilen Escape Room 2'nin yönetmen koltuğunda yine Adam Robitel oturuyor. Senaryosunu Bragi F. Schut'un kaleme aldığı filmin başrollerinde ise Taylor Russell McKenzie, Logan Miller ve Isabelle Fuhrman yer alıyor.
Yönetmen: Adam Robitel
Senaryo: Bragi F. Schut
Oyuncular: Isabelle Fuhrman, Taylor Russell, Logan Miller
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Escape Room 2
Yapımcı Firma: Columbia Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 28.08.2020
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