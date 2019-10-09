Son Dakika Haberleri: Escape Room 2 Filmi
Son Dakika Sinema Escape Room 2 Filmi

Escape Room 2 Filmi

36 dakika önce

Escape Room 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Escape Room 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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2017 yılı yapımı Escape Room filminin devamı olarak çekilen Escape Room 2'nin yönetmen koltuğunda yine Adam Robitel oturuyor. Senaryosunu Bragi F. Schut'un kaleme aldığı filmin başrollerinde ise Taylor Russell McKenzie, Logan Miller ve Isabelle Fuhrman yer alıyor.

Yönetmen: Adam Robitel

Senaryo: Bragi F. Schut

Oyuncular: Isabelle Fuhrman, Taylor Russell, Logan Miller

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Escape Room 2

Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 28.08.2020


Escape Room 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:58 Kaynak: InterSinema.com
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