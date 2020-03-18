Esenler'de bir binanın yanan çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Mahallesi 58. Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada hasar oluştu.