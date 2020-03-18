Esenler'de bir binanın yanan çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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Esenler'de bir binanın yanan çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü
6 saat önce
Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Mahallesi 58. Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:12 Kaynak: AA
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