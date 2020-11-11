Esenler Film Günleri 18 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

Esenler Film Günleri 18 Kasım'da başlayacak

11.11.2020 15:57

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün hayata geçireceği Esenler Film Günleri, 18 Kasım'da başlayacak.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün hayata geçireceği Esenler Film Günleri, 18 Kasım'da başlayacak.

Kısa film yarışması, film gösterimleri, söyleşiler ve konserler düzenlenecek etkinlikte, kadın filmlerinin öne çıktığı bir seçki yer alacak.

Etkinliğin detayları, Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nde yapılan basın toplantısında paylaşıldı.

Esenler Kültür Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, burada yaptığı konuşmada, elde olmayan sebeplerle iki kez ertelenen Esenler Film Günleri'ni dolu bir programla bu ay gerçekleştireceklerini ifade etti.

"İnşallah bu film günleri ileride bir festivale dönüşür"

Kültür sanat alanında farklı etkinlikler yapmaya devam ettiklerine vurgu yapan Cerrahoğlu, her sezona yeni bir isim verdiklerini ve o sezonlarda kalıcı ürünler ortaya koymaya gayret ettiklerini söyledi.

Esenler Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı ve sinema yazarı Suat Köçer de sinema alanında yapılan etkinliklerin sürdürülebilir olmasının önemine değindi.

Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını geri almak için girdiği mücadeleye işaret eden Köçer, " Türkiye'nin de önemli destek verdiği bir mücadeleydi bu. Biz hem ülke olarak hem sinema sektörü olarak Azerbaycan'a destek olduk. Bunun da bir göstergesi olarak Elçin Musaoğlu'nu burada misafir etmek, hem kardeşlik duygusunu pekiştirmek hem de Elçin Hoca gibi Avrupa'nın önemli festivallerinde filmleri yarışmış, tanınan, saygı duyulan bir yönetmeni sinemaseverlerle burada bir araya getirmek için onur ödüllerinden birini kendisine takdim etmeyi düşündük." ifadelerini kullandı.

Köçer, etkinlik detaylarından bahsederek, "Esenler Film Günleri'nin uzun ömürlü olmasını gönülden arzu ediyorum. Esenler kozmopolit ve genç nüfusun yoğun olduğu bir ilçe. İnşallah bu film günleri ileride bir festivale dönüşür." dedi.

4 gün boyunca devam edecek

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı'nın da konuşma yaptığı toplantıda, 4 gün boyunca devam edecek etkinliğin tanıtım filmi gösterildi.

İlk kez düzenlenen Esenler Film Günleri'nin birinci gününde Elçin Musaoğlu'nun "Nabat" filmi gösterilecek ve Serkan Çağrı konseri gerçekleştirilecek.

Programın ikinci gününde kısa film gösterimleri, Elçin Musaoğlu'nun ustalık sınıfı söyleşisi ve Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filminin gösterimi yapılacak.

Sinema yazarı Tuba Özden Deniz ve yönetmen Vuslat Saraçoğlu'nun konuşacağı "Türk Sinemasında Kadın Temsili" başlıklı söyleşinin düzenleneceği üçüncü günde de "Omar ve Biz" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Elçin Musaoğlu, Hikmet Körmükçü ve Safa Önal'a Onur Ödülü

Açılış gecesinde Elçin Musaoğlu, Hikmet Körmükçü ve Safa Önal'a "Onur Ödülü" takdim edilecek.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek Esenler Film Günleri'nin Hakan Aysev konseriyle kapanacak son gününde, "Kısa Film Yarışması" kazananları da ödüllerine kavuşacak.

Kısa filmler, Derviş Zaim, İpek Tuzcuoğlu, Belkıs Bayrak, Umut Sakallıoğlu ve Emre Kızılırmak'tan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Esenler'in sinema alanındaki bir diğer projesi Esenler Sinema Akademisi'nin bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek ve bu kapsamda Ahmet Toklu, Müfit Can Saçıntı, Özgür Kılıç dersler verecek.

Genç sinemacılara yol gösterilen akademide; Perihan Savaş, Mahmut Fazıl Coşkun, Banu Sıvacı ve Serdar Orçin gibi sinemanın önemli isimleri workshop programına katılacak.

"Bağımsız Film Galaları" ile de salon şansı bulamayan sanat değeri yüksek başarılı filmler seyirciyle buluşacak.

Esenler Film Günleri 18 Kasım'da başlayacak
Esenler Film Günleri 18 Kasım'da başlayacak
Esenler Film Günleri 18 Kasım'da başlayacak
Esenler Film Günleri 18 Kasım'da başlayacak

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenler Film Günleri 18 Kasım'da başlayacak - Son Dakika


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