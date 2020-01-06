Esenlik Market'in 39'uncu şubesi törenle açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenlik Market'in 39'uncu şubesi törenle açıldı - Son Dakika

Esenlik Market'in 39'uncu şubesi törenle açıldı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Marketler zincirine bir yenisi daha eklendi.

Esenlik Market'in 39'uncu şubesi törenle açıldı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Marketler zincirine bir yenisi daha eklendi. 39'uncu Kozkökü şubesi düzenlenen törenle hizmete girdi.


Açılışta konuşan Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, Kozkökü şubesinin 3 mahallenin kesişme noktasında bulunduğunu belirterek, "Cevherizade Mahallesi, İzzetiye Mahallesi ve Ferhadiye Mahallesi'nin buluştuğu bir noktada hizmete açtık. Hedefimiz Malatyalılara daha kaliteli daha uygun ve fiyatlarla hizmet sunmaktır. Esenlik sizin marketiniz, Esenlik bütün mal alımlarını Malatya'da yapmaktadır. Bütün çalışanları Malatyalı hemşirelerimizdir. Burada kazandığımız bütün paraları Malatya'da harcamaktayız Bu açıdan da kendi marketiniz ve Esenlik'e sahip çıkmanızı istiyoruz" dedi.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Esenlik'in 39'uncu şubesinin açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, " Esenlik Malatya'nın kendi malı, burada çalışanlar bu memleketin öz çocukları, yani burası sizin malınız. Kendi öz malınızı bize emanet ettiniz bizde şehr-i emin olarak bu öz malınıza sahip çıkmak gibi bir zorunluluğumuz var. Göreve geldikten sonraki Esenlik'te ki sürece baktığınız da raflarının artık dolu dolu olduğunu, fiyatlarının piyasa fiyatları ile yarışacak durumda olduğunu, mal kalitesinin piyasanın çok üzerinde ve kaliteli olduğunu, ucuz bir hizmet anlayışının olduğunu göreceksiniz. Bununla birlikte müşteri sayımızın hızlı bir şekilde yükselerek trend yakaladığını görüyoruz. Bununla birlikte ciromuzun hızlı bir şekilde arttığını dün Esenlik'e mal verilmez diyen piyasanın şimdi ise herkesin sıraya geçerek Esenlik'e mal verme gayreti ve çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sadece Esenlik için değil, Malatya Belediyesi'ne bağlı bütün şirketlerde aynı durumda olduğunu görüyoruz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte Esenlik Kozkökü Şubesi hizmete açıldı. - MALATYA

Malatya, Esenlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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