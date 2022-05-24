ESENYURT'TA 10'UNCU KATTAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ RABİA ÖLDÜ - 2 - Son Dakika
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ESENYURT'TA 10'UNCU KATTAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ RABİA ÖLDÜ - 2

24.05.2022 11:16

ESENYURT'ta, 10'uncu kattan düşen Rabia Yaman (17) hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta, 10'uncu kattan düşen Rabia Yaman (17) hayatını kaybetti.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan sitede dün akşam saatlerinde Rabia Yaman ve beraberindeki 2 kişi, bir arkadaşının evine gitti. Yaman, bilinmeyen bir nedenle 10'uncu kattaki evin camından düştü. Bu sırada çimenleri biçen site görevlisi Yaman'ın düştüğünü görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Site yönetimi binaya giriş ve çıkışlara engel oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yaman'ın, hayatını kaybettiğini belirledi. Yaman'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, Rabia ile aynı evde olan 3 kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. 3 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

ESENYURT'TA 10'UNCU KATTAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ RABİA ÖLDÜ - 2
ESENYURT'TA 10'UNCU KATTAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ RABİA ÖLDÜ - 2
ESENYURT'TA 10'UNCU KATTAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ RABİA ÖLDÜ - 2
ESENYURT'TA 10'UNCU KATTAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ RABİA ÖLDÜ - 2
ESENYURT'TA 10'UNCU KATTAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ RABİA ÖLDÜ - 2
ESENYURT'TA 10'UNCU KATTAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ RABİA ÖLDÜ - 2

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA 10'UNCU KATTAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ RABİA ÖLDÜ - 2 - Son Dakika
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