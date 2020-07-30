ESENYURT'TA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINDA ŞÜPHELİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Esenyurt'ta çıkarttığı yangında Suna Urtanur ve torunu Ela Şeliman'ın ölümüne sebep olan Ahmet T.'nin 2019 yılında Sultangazi'de çıkan bir yangında hırsızlık yaparken yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Çarşamba Günü 07.50 sıralarında Atatürk Mahallesi 226'ınci Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 56 yaşındaki Suna Urtanur ile 8 yaşındaki torunu Ela Şeliman hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Görüntülerdeki kişinin daha önce de benzer suçlardan sabıka kaydı bulunan Ahmet T.(38) olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi aramaya başladı. Polis düzenlediği operasyonla şüpheli Ahmet T.'yi Bahçelievler'de gözaltına aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

YANGINDA TELEFON ÇALARKEN GÖZALTINA ALINMIŞ

Ahmet T.'nin 2019 yılında Sultangazi'de "Yangın Çıkarma" nedeniyle 3 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin yine Sultangazi'de 2019 yılında çıkan bir yangın esnasında hırsızlık yaparken gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin fark etmesiyle polis Ahmet T.'yi gözaltına alıyor. Devamında ise polisin, polis aracına götürdüğü Ahmet T'ye vatandaşlar saldırıyor.