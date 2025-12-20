Genç kadın, yaşlı adamı yerde tekmeleyip öldüresiye dövdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre alkollü bir kadın, etraftaki şişeleri alkol bulmak için kontrol ettiği sırada yaşlı adamı gördü. O sırada yürümekten yorulan adam, bir işyerinin basamağında dinlenmeye başladı.

PARA İSTEDİ, VERMEYİNCE YERDE TEKMELEDİ

Kadın, yaşlı adamın yanına gelerek para isterken, olumsuz cevap alması üzerine ise adama tepki gösterdi. Kadın, peşine takıldığı yaşlı adama defalarca tekme attı. Kadın, kovaladığı sırada yere düşen yaşlı adamın suratına tekme attı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Yaşlı adam aldığı darbelerin ardından sersemlerken, uzun süre yerde hareketsiz şekilde yattı. Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adam, ayağa kalkmak isterken tekrar yere düştü. Durumu gören vatandaşlar ve mahalle bekçileri yardıma koştu. Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında ise bir bilgi öğrenilemedi.

"AMCAMIZ KENDİ HALİNDE KİMSEYE KARIŞMAZDI"

Yaşanan olay hakkında konuşan esnaf Metin Doğan, "Amcamız kendi halinde, kimseye karışmayan biriydi. Biz sürekli görürdük, bizlere selam verirdi. Gece bir kadın peşine takılmış, defalarca tekme atmış. Yere düştüğünde ise suratını tekmelemiş. Bu nasıl bir vahşiliktir anlamak mümkün değil. Bırakın bunu insanın insana yapmasını, hayvana bile böyle davranılmaz" dedi.