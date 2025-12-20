Genç kadın, yaşlı adamı yerde tekmeleyip öldüresiye dövdü - Son Dakika
Genç kadın, yaşlı adamı yerde tekmeleyip öldüresiye dövdü

Genç kadın, yaşlı adamı yerde tekmeleyip öldüresiye dövdü
20.12.2025 10:50
Genç kadın, yaşlı adamı yerde tekmeleyip öldüresiye dövdü
Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kadın önce etraftaki alkol şişelerini kontrol etti sonra sokaktaki yaşlı adamdan para istedi. Olumsuz cevap alan kadın yaşlı adamı yerde tekmeleyip öldüresiye dövdü. Yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığılırken dehşet anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre alkollü bir kadın, etraftaki şişeleri alkol bulmak için kontrol ettiği sırada yaşlı adamı gördü. O sırada yürümekten yorulan adam, bir işyerinin basamağında dinlenmeye başladı.

PARA İSTEDİ, VERMEYİNCE YERDE TEKMELEDİ

Kadın, yaşlı adamın yanına gelerek para isterken, olumsuz cevap alması üzerine ise adama tepki gösterdi. Kadın, peşine takıldığı yaşlı adama defalarca tekme attı. Kadın, kovaladığı sırada yere düşen yaşlı adamın suratına tekme attı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Yaşlı adam aldığı darbelerin ardından sersemlerken, uzun süre yerde hareketsiz şekilde yattı. Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adam, ayağa kalkmak isterken tekrar yere düştü. Durumu gören vatandaşlar ve mahalle bekçileri yardıma koştu. Yaşlı adamın sağlık durumu hakkında ise bir bilgi öğrenilemedi.

"AMCAMIZ KENDİ HALİNDE KİMSEYE KARIŞMAZDI"

Yaşanan olay hakkında konuşan esnaf Metin Doğan, "Amcamız kendi halinde, kimseye karışmayan biriydi. Biz sürekli görürdük, bizlere selam verirdi. Gece bir kadın peşine takılmış, defalarca tekme atmış. Yere düştüğünde ise suratını tekmelemiş. Bu nasıl bir vahşiliktir anlamak mümkün değil. Bırakın bunu insanın insana yapmasını, hayvana bile böyle davranılmaz" dedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Levent Biran Levent Biran:
    böyle adalet olurmu bunu bir erkek kadına yapsaydı ters kelepçeyle adliye girerken komik komik görüntüler verilirdi. hani nerde bu kadının ters kelepçeyle görüntüleri yaşlı bir adama şiddet var . atalarımız doğru demiş kol kadar bacak aran olacağına fındık kadar fistigin olsun adalet bile onun üzerinden dönüyor 23 1 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    o vahişeyi hemen bulup oturdun hakettiği yere 16 0 Yanıtla
  • YoH null YoH null:
    bu kisi derhal bulunmalı 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.