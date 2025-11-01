"Kız meselesi" cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç öldürüldü - Son Dakika
"Kız meselesi" cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç öldürüldü

"Kız meselesi" cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç öldürüldü
01.11.2025 05:00
Esenyurt'ta "kız meselesi" nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde Suriye uyruklu A.A. (17) kimliği henüz belirlenemeyen bir başka yabancı uyruklu şahıs ile tartışmaya başladı. Kavgada şüpheli, A.A.'yı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Yaralı genç yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KAVGA "KIZ MESELESİ" YÜZÜNDEN BAŞLAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu saldırganın kullandığı bıçak olay yerinde bulundu. İncelemelerde ikili arasındaki kavganın "kız meselesi" nedeniyle başladığı öğrenildi. Ekipler kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

Kaynak: İHA

