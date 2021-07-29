Esenyurt'ta çöp kamyonun çarptığı anne ile oğlu yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta çöp kamyonun çarptığı anne ile oğlu yaralandı

Esenyurt'ta belediyeye ait çöp toplama aracının çarptığı kadın ve oğlu yaralandı.

Esenyurt'ta belediyeye ait çöp toplama aracının çarptığı kadın ve oğlu yaralandı. Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Esenyurt Belediyesine ait çöp kamyonu Fatih Mahallesi, Urfalılar Caddesi'nde seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen anne ve oğluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen anne ve çocuk hareket halindeki kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ikazıyla duran kamyonun altından çıkartılan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürülürken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadın ve çocuğun kamyonun altında kaldığı anlar yer alıyor.

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