Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu

6 saat önce

Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu Kesici aletlerle kendisine zarar veren şahsı polis ekipleri ikna ettiİSTANBUL - Esenyurt'ta eşiyle sorunları olan bir kişi kendini eve kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.

Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu

Kesici aletlerle kendisine zarar veren şahsı polis ekipleri ikna etti

İSTANBUL - Esenyurt'ta eşiyle sorunları olan bir kişi kendini eve kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Kesici aletlerle kendisine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşı sonunda ikna edilerek hastaneye kaldırıldı. Şahısın daha öncede 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ciğerci dükkanı olduğu öğrenilen Murat Ç. bir süredir işlerinin yolunda gitmemesi üzerine bunalıma girdi. Evli ve 2 çocuk babası olan şahıs, eşiyle sorun yaşamaya başladı. Murat Ç. evde karısı ve çocuklarının olmadığı bir zamanda intihar girişiminde bulundu. Vücudunun bazı yerlerine kesici aletlerle zarar veren şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Müzakereci polis ikna etti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ikna etmeye çalıştı. Başarılı olamayan sağlık ekipleri şahsı ikana edemeyince, olay yerine müzakere polis ekibi çağrıldı. Apartman dairesine gelen müzakereci polis Murat Ç'yi uzun süren çabaları sonucu ikna ederek kapıyı açtırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Murat Ç'nin daha önce aynı sebeplerden dolayı 2 kere daha intihara kalkıştığı öğrenildi.

Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
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