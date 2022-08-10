Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış rögarları patlattı: Caddeler sular altında kaldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış rögarları patlattı: Caddeler sular altında kaldı

10.08.2022 08:19

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış rögarları patlattı: Caddeler sular altında kaldı İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış rögarları patlattı: Caddeler sular altında kaldı

İSTANBUL - İstanbul'da 2 gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur, gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Esenyurt- Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış kanalizasyon ve su tahliye kanallarının patlamasına neden oldu. Caddeler sular altında kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olmak üzere sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde etkili olan yağış nedeniyle kanalizasyon ve su tahliye kanalları patladı. Köprü altları ve sokak araları sel sularıyla dolup taştı. İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşlar dahi sel suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan patlayan rögardan fışkıran sular caddeyi kaplarken, trafiğin de durmasına neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, Esenyurt, AKOM, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış rögarları patlattı: Caddeler sular altında kaldı - Son Dakika

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