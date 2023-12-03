Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı

Esenyurt'ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı. Evde bulunan şahısların ve zanlının kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde gece saat 00.35 sıralarında günlük kiralık bir evde arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Şahıslardan biri diğerine 4 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayetin detayları ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmada, ölen kişinin isminin Mehmet Ali Polat olduğu belirlendi. İ.Y'nin olay günü evde bulunan şahıslarla aralarında kız meselesi yüzünden tartıştığı ve olayın meydana geldiği belirlendi. İ.Y., Bağcılar'da M.İ. isimli şahısla birlikte yakalandı. M.İ.'nin üzerinde 1 adet silah ele geçirildi. Ölen Mehmet Ali Polat ve M.İ.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olay binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların eve geldiği ve cinayetin ardından kaçtığı anlar yer aldı.