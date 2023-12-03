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Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı - Son Dakika

Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı

İstanbul Esenyurt'ta günlük kiralık dairede Mehmet Ali Polat'ın vurularak öldürülmesinin nedeninin kız meselesi olduğu ortaya çıktı. İki şahıs olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanırken, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

03.12.2023 - 18:13,
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Esenyurt'ta günlük kiralık dairede işlenen cinayetin kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı. Evde bulunan şahısların ve zanlının kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin nedeni kız meselesi çıktı

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde gece saat 00.35 sıralarında günlük kiralık bir evde arkadaşlar arasında tartışma çıktı. Şahıslardan biri diğerine 4 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin nedeni kız meselesi çıktı

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayetin detayları ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmada, ölen kişinin isminin Mehmet Ali Polat olduğu belirlendi. İ.Y'nin olay günü evde bulunan şahıslarla aralarında kız meselesi yüzünden tartıştığı ve olayın meydana geldiği belirlendi. İ.Y., Bağcılar'da M.İ. isimli şahısla birlikte yakalandı. M.İ.'nin üzerinde 1 adet silah ele geçirildi. Ölen Mehmet Ali Polat ve M.İ.'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin nedeni kız meselesi çıktı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olay binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların eve geldiği ve cinayetin ardından kaçtığı anlar yer aldı.

Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin nedeni kız meselesi çıktı
Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin nedeni kız meselesi çıktı
Kaynak: İHA

Süleymaniye Mahallesi, Ali Polat, Esenyurt, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı - Son Dakika
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