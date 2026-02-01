Esenyurt'ta Haraç Skandalı: Kurşunlama ve Darp - Son Dakika
Esenyurt'ta Haraç Skandalı: Kurşunlama ve Darp

01.02.2026 09:48
Esenyurt'ta haraç isteyip olumsuz yanıt alan kişi dükkânı kurşunladı, işletme sahibini darp etti.

Esenyurt'ta haraç istediği işletmeden olumsuz yanıt alan şahıs önce mekanı kurşunladı ardından ise dükkana gelerek sahibini darp etti. Şüpheli, şahsı dövdükten sonra oğlunu arayarak para ödemesi için ikna etmeye çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir işletmeden haraç isteyen şahıs olumsuz yanıt alınca işletmeyi kurşunladı. İstediği parayı alamayan şüpheli işletmeye geri gelerek iş yeri sahibini darp etti. Sonrasında ise işletme sahibinin oğlunu arayarak para ödemesi için babasını ikna etmesini istedi. Yaşanan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şahsın akşam saatlerinde işletmeye gelerek ateş ettiği, haraç isteğine olumsuz yanıt alınca işletmeye geri gelerek vatandaşı darp ettiği anlar yer aldı. Babasını darp eden şahısla telefonda konuşan oğul ise o konuşmayı cep telefonuyla kaydetti. Vatandaşın, şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

