ESENYURT'TA HIRSIZLIK İDDİASIYLA KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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ESENYURT'TA HIRSIZLIK İDDİASIYLA KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

24.09.2022 12:26

Oğuzhan UYSAL-Mustafa Mert KARACA-İhsan DÖRTKARDEŞ- ESENYURT'ta büfe sahibi olan Ahmet A., büfesinde hırsızlık yaptığından şüphelendiği Efe Ş. (17) ile Yiğit K.'yı (19) silahla vurdu.

Oğuzhan UYSAL-Mustafa Mert KARACA-İhsan DÖRTKARDEŞ- ESENYURT'ta büfe sahibi olan Ahmet A., büfesinde hırsızlık yaptığından şüphelendiği Efe Ş. (17) ile Yiğit K.'yı (19) silahla vurdu. Ahmet A. polis ekiplerince yakalanırken olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Efe Ş., Ahmet A.'nın işlettiği büfeye gitti. Burada bir süre ürünleri inceleyen Efe Ş., reyondaki bir kutu tütün kağıdını eline aldı. Bir süre kutuyu elinde tutan

Efe Ş. daha sonra kutuyu cebine koydu. O sırada Efe Ş.'nin arkadaşı Yiğit K. da büfeye geldi. Büfe sahibi Ahmet A., 2 kişiden şüphelendi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Dışarı çıkan Efe Ş. ve Yiğit K.'nın arkasından giden Ahmet A., burada da tartışmaya devam etti. Geri dönen Ahmet A., büfeden ruhsatsız silahını aldı. Daha sonra Efe Ş. ve Yiğit K.'ya kurşun yağdırdı. İki kişiyi bacaklarından vuran Ahmet A., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis Ahmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ahmet A., olayda kullandığı silahla birlikte Başakşehir'de yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA HIRSIZLIK İDDİASIYLA KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA HIRSIZLIK İDDİASIYLA KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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