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Esenyurt'ta iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

6 saat önce

Esenyurt'ta iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kameradaİSTANBUL - Esenyurt'ta cadde üzerinde yürüyen iki kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Esenyurt'ta iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta cadde üzerinde yürüyen iki kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir büfeden alışveriş yaptıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan şahıslar kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cadde ortasındaki silahlı saldırı kamerada

Cadde yürüyen iki kişinin, silahlı saldırıya uğrayarak kanlar içinde yerde kaldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kaldırımda yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz şahsın gelerek silahla ateş edip olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Esenyurt'ta iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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